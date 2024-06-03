NIKE AIR ZOOM TYPE \

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【商品名】NIKEAIRZOOMTYPE\"SUMMITWHITE\"ナイキエアズームタイプ\"サミットホワイト\"【サイズ】US12/30cm【購入場所】SNKRS【購入時期】2020年6月4日【着用回数】10回未満【定価】¥18.150-7枚目→右足のつま先周りに黒い汚れがうっすらあります。8枚目→右足の履き口にうっすらとした汚れ、また使用によるソールのシワがあります。9枚目→左足の全体(主につま先側)に黒い汚れがうっすらあります。全体的にブラシでクリーニングしましたが落としきれない汚れがあります。写真でご確認お願い致します。#NIKE#ナイキ#AIR#エアー#ZOOM#ズーム#TYPE#タイプ#SUMMIT#サミット#WHITE#ホワイト#N354#ストリート#スニーカー#厚底#デカサイ#ビックサイズ#日本極小ストックメインカラー···ホワイトモデル/シリーズ···その他モデル/商品名···その他企画元···その他