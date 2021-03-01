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RED WING レッドウイング 二つ折り 本皮 財布 長財布
商品番号 R65277944130
商品名

RED WING レッドウイング 二つ折り 本皮 財布 長財布
ブランド名 レッドウィング
特別価格 税込 7,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の通り傷や黒ずんでいるところがありますが、ミンクオイルで手入れしていたのでまだ使用していただけます。ウォレットチェーンは未使用となっています。
http://narcologia.ru/goods/sucrose727840.html
http://narcologia.ru/goods/protein289734.html
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