OFF-WHITE インダストリアルベルト

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商品詳細
3年ほど前にBUYMAにて正規品として購入しました。使用回数は1回ほどで持っていても使わないので出品します。カラーはブラックでさりげなくOff-Whiteを見せられるので非常にオススメです。サイズ長さ200cm幅3.4cmストリートストリートファッションOff-Whiteオフホワイト海外ファッション
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