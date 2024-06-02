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OFF-WHITE インダストリアルベルト
商品番号 Q74397721555
商品名

OFF-WHITE インダストリアルベルト
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年ほど前にBUYMAにて正規品として購入しました。使用回数は1回ほどで持っていても使わないので出品します。カラーはブラックでさりげなくOff-Whiteを見せられるので非常にオススメです。サイズ長さ200cm幅3.4cmストリートストリートファッションOff-Whiteオフホワイト海外ファッション
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