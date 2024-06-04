ヤマハ ユーフォニアム YEP-621

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出品時から2万円程お値下させて頂きました。商品の状態、定価からすると、かなりお得だと思います。質問などはありましたらお答えしますので、コメントをお願いします。ピストン、抜差し管等、動作に問題はありません。シルバー仕上げです。線キズ、使用に伴う細かいスレはいくつかありますが、ヘコはなく美品の状態だとお思います。引越しのため、所持品の整理をしており、手放すことにいたしました。大事にして頂ける方にお譲りしたいと思います。#YAMAHA#YEP621