CALEEスポーツジャケット

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商品詳細
CALEEキャリー美品 新品未使用品です。袋さえ開けていません!こんな美品はないと思います。4号帆布を引き揃えた肉厚且つ柔軟性のある針布起毛の生地を使用して作製されたスポーツタイプジャケット。胸とバックに刺繍、衿とポケット口、袖口に牛革を採用したデザインワーク。裏地にはオリジナルペイズリー柄の中綿キルトを使用。素材:Cotton/CowLeather/Polyester/CupraSIZE/着丈/身幅/肩幅/袖丈/M/67cm/60cm/47cm/59cm/L/70cm/62cm/49cm/60cm/ 値下げもどんどんしたいので質問よりお願いします。定価は五万円以上するので新品でこの価格はあまりないと思います!
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