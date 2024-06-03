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- 【新品未使用】 ダンヒル アウター ジャケット 体型カバー dunhill
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商品詳細
カラー···ピンクダンヒルのアウターになります未使用になりますが商品タグはありません状態は綺麗ですファスナーやボタンにもダンヒルと印字あり色：サーモンピンクポケット両サイドに２つありファスナー付きです内ポケット２つあります#SHOPゆのん
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