希少 90s〜00s Vintage コロナビール S/S T-Shirt

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古着ヴィンテージArchiveアーカイブグラフィックTシャツ〇状態：こちらの商品は、【A】ランクです。【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品【B】古着ゆえの使用感や小さなシミはあるが全体的な目立った汚れはない【C】使用感と目立つ傷や汚れあり【N】新品、未使用品、デッドストックなど【J】ジャンク品〇size：M相当実寸平置き(cm)着丈68身幅47肩幅44袖丈22