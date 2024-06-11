シルバー 本物 パイソン 長財布 602 無双 銀色 蛇革 本革

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●パイソン無双長財布602クロコダイルやスティングレイと並ぶエキゾチックレザーの代表格ダイヤモンドパイソン。その中でも贅沢な逸品、無双仕立ての長財布の久々の登場です。内側にも外革にもパイソン革を使用した無双仕立て。さらに、外側も継ぎ目の無い一枚革。ファスナーにはYKKのメタルファスナーを採用。小銭入れや札入れ内側は布地となります。※内生地の色、質感、ファスナートップのデザイン等は入荷時期により画像と異なる場合がございます。ご了承下さい………………………………………………【色】シルバー（銀色）【素材】外側・内側とも：ダイヤモンドパイソン（蛇革）小銭入れ、札入れの内側：布【サイズ】約18.5センチ×9.5センチ×厚み約2.0センチ【仕様】カードポケット×5他ポケット×3札入れ×1ファスナー小銭入れ×１【付属品】箱・保存袋・紙タグ【その他】商品企画：日本 製造国：ベトナム………………………………………………※画像について※随時入荷する商品ですので、画像はサンプルとなります。天然素材のため、表面のシワや微妙な色目風合い、紋様や鱗の大小、染まり方等、1点1点異なります。また、ご覧になるモニターや自然光、蛍光灯などの照明や環境により、カラーの見え方は、実際の商品と異なって見える場合がございます。以上ご了承の上ご注文下さい。………………………………*パイソン皮を、ナチュラルな染粉で染色しているため染め上がりのお色はロットにより微妙に異なります。また使い込むことによりお色の変化はしていき、革はお客様の元で経年変化をし貴方だけの味わいある逸品になって参ります。………………………………………………メンズ財布レディース財布ユニセックス男女兼用パイソン本革革蛇ヘビへび蛇皮ヘビ皮 ニシキヘビ 錦蛇父の日敬老の日祖父祖母還暦祝い誕生日プレゼント