Phiten RAKUWA 羽生結弦 限定モデル

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羽生結弦さん限定モデルネックレス。40cm。やや使用感あり。箱付。細かい事【本体小傷、箱の傷など】写真を確認してください。写真をご確認頂いた上で、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。ご購入頂けたらゆうパケットプラスにて、即日発送致します。羽生結弦離れではなく、競合他社コラン◎ッテさんのネックレスにしたので…断捨離です。羽生結弦、結婚しても推し♡#Phiten#rakuwa#羽生結弦#ネックレス#ウイングス#限定モデル#即日発送