プーマPUMAインディアンス MLBメジャーリーグINDIANSクリーブランド

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pumaより入荷したMLBオフィシャルグッズスナップバックキャップ。オハイオ州クリーブランドにあるプログレッシブ・フィールドに本拠地を構えるクリーブランド・インディアンス。人種差別問題でガーディアンズにチーム名変更し、ロゴも変更されインディアンマークが禁止になった為、廃盤。コレクションすれば希少価値が上がるキャップです。ウール20％アクリル80％採寸（約）■頭囲最小56cm～調節可能ツバ6.5cm:コンディション新品未使用。：送料送料無料（離島別途）低価格でご提供の為、単品での値下げは行っておりませんがサービスセット割引があります。二品から一品増えるごとに500円オフです。（例）二品→500円オフ三品→1000円オフ四品→1500円オフ•••となります。※単品の値下げは受け付けておりません。※こちらの指定以外の値下げは受け付けておりませんので、そちらに関しての質問での問い合わせには返信できませんのでご了承下さい。※作業上こちらの指定した発送予定で発送を行う以外はできず、当日発送願いの質問等もお受けできず、当日発送依頼の質問は返信できませんのでご了承下さい。Dickiesディッキーズカバーオールワークワークジャケットダックダック生地DEADSTOCK90年代CarharttカーハートBENDAVISベンデイビスFBcountyエフビーカウンティーヴィンテージビンテージVintageローライダーギャングビッグサイズビッグシルエット874ダブルニーオーバーオールFBcountyBENDAVISペインターパンツペインターアメ車キャデラックインパラツナギオールインワンシュプリーム80'sチノパントラウザーズジャケットラルフローレンRRL