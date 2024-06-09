極美品✨　サンローラン　マネークリップ　札入れ　ブラック　黒　キャビアスキン

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この度はご覧いただきありがとうございます‪。【アイテムについて】SAINTLAURENTSAINTLAURENTPARISサンローランイヴサンローラン イブサンローラン マネークリップ キャビアスキン レザー ロゴ型押し メンズレディースユニセックス【商品の状態】未使用に近くとても綺麗な状態です。まだまだ使っていただけます！【購入元】ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品こちら鑑定済商品となります※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承ください※一度人の手に渡った商品ですので使用感が気になる方、神経質な方はお控えください【特徴やサイズ】カードポケット×6マネークリップ×1縦約8.5cm横約11.5cm【発送について】基本はらくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便での発送を予定しております【シリアルナンバー】MRT378005.0919即購入大歓迎です。よろしくお願い致します。