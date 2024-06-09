本日限定出品　新品未使用　シルバー925 ピアス　3点セット　川村壱馬着用

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本日までの出品ですので欲しい方是非。早い者勝ちです。コメント無しの即購入ありです。芸能人多数着用モデルになります！両耳あるピアスはシルバーデザイナー様から購入したものです。片耳のみのピアスはネットで購入した物になります。両耳あるピアスのサイズは太さが4mmで直径が23mmになります。ネットで購入した方のピアスは太さが2.5mmで直径が約18mmになります。素材はどちらともシルバー925になります！刻印あります。新品で買うと18000円なのでかなりお得だと思います。#川村壱馬#ピアス#クロムハーツ#キャリアリング#メンズプレゼント#シルバー925#シュプリーム