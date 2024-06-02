【アメリカ買付品】キャップ　6パネルキャップ　刺繡ロゴ　企業物　ブラック　d39

アメリカ古着 アメリカ買付品 6パネルキャップ 帽子 デカロゴ キャップ 世田谷ベースヴィンテージキャップ ヴィンテージ ビンテージ 刺繍ロゴ 刺繍デザイン キャタピラー企業ロゴ 企業系 企業物 CATブラック 黒 ホワイト 白 イエロー 黄色●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り 約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡ #古着屋FM #古着屋FM小物おまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！◆カラーブラック 黒ホワイト 白イエロー 黄色◆素材100％ COTTON◆商品のポイントアメリカのトラクターなどの企業、キャタピラーのロゴキャップです！刺繍ロゴでかなりかっこいいです！◆状態やや傷や汚れあり(使用感あり、ツバ上とツバ裏に汚れあり、おでこ周り汚れあり、フロント汚れ感あり)写真をご参照ください※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#古着屋FM#古着屋FM小物商品管理番号 23ICP361カラー...ブラック



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