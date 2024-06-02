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- 【即完売カラー】バブアー☆襟コーデュロイ刺繍ロゴ入りオイルドジャケット/914
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！バブアー☆襟コーデュロイオイルドジャケットビューフォート BEAUFORT【商品情報】 ・ブランド：バブアー ・色柄：カーキ グリーン 深緑 ※写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記：XL ※着用感Sサイズ相当 ・サイズ詳細（単位：cm） 着丈：68 身幅：49 肩幅：ー(ラグランスリーブ) 袖丈：74 ・素材：綿 100% オイルド ワックス ・状態：USED良好 無骨で最高の色落ち感のある一品です！ ※古着になりますので、 ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】 ・当ショップではフォロワー様限定で お得な”割引”を行なってます✨ ・90s90年代の古着から、 パーカー、スウェット、アウターや ジャケットなどをメインに メンズからレディースまで 揃えております！ ぜひご覧になっていってください^^ #古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！
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