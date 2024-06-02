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【即完売カラー】バブアー☆襟コーデュロイ刺繍ロゴ入りオイルドジャケット/914
商品番号 G83748715874
商品名

【即完売カラー】バブアー☆襟コーデュロイ刺繍ロゴ入りオイルドジャケット/914
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 15,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！バブアー☆襟コーデュロイオイルドジャケットビューフォート　BEAUFORT【商品情報】　・ブランド：バブアー　・色柄：カーキ　グリーン　深緑　　　※写真撮影なので多少の色合いの　　　　誤差はご容赦下さい。　・サイズ表記：XL　　　　　※着用感Sサイズ相当　・サイズ詳細（単位：cm）　　　着丈：68　　　身幅：49　　　肩幅：ー(ラグランスリーブ)　　　袖丈：74　・素材：綿　100%　　　　　オイルド　ワックス　・状態：USED良好　　無骨で最高の色落ち感のある一品です！　　※古着になりますので、　　ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】　・当ショップではフォロワー様限定で　　お得な”割引”を行なってます✨　・90s90年代の古着から、　　パーカー、スウェット、アウターや　　ジャケットなどをメインに　　メンズからレディースまで　　揃えております！　　ぜひご覧になっていってください^^　　　#古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！
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