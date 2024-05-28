新品 EVCON 23SS セットアップ ストライプ シャツ ショートパンツ ...

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EVCON23SSSleepingShirtSetUp231-91301【EVCON】エビコン(EVCON)は、セレクトショップ1LDKがプロデュースするファッションブランド。2019年秋冬シーズン、リビングコンセプト(LIVINGCONCEPT)からブランド名を変更。エビコンは、“EveryConditionLife”に由来する。日常をテーマにしたアイテムに、利便性とデザイン性を考慮したワークウェアやデニムを展開。ライフスタイルを彩る素敵な10のキーワードをコンセプトに、建築(バウハウス)、TOOL(道具)、人体工学(利便性)の視点からウェアのほか、雑貨も展開している。オープンカラーデザインのリラックスシルエットが特徴。表地にコットンブロードを使用。薄手ながら繰り返し洗濯してもへたりにくい耐久性のある丈夫な生地感。シンプルなデザインにワンポイント、スラッシュフロントポケットを配置。ショーツはウエストゴムと紐で容易な調整ができるイージー使用。2パッチヒップポケットを配置。これ一つで薄着になりがちな夏場も多彩なコーデが組める万能な一品です。カラーブルーストライプサイズ2着丈75cm身幅62cm肩幅49cmそで丈27cmウエスト38cm~48cm股上34cm股下22cm腿幅37cm裾幅31cm付属品タグ新品です。2187BP745