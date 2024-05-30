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クロムハーツ　ダガー　ペンダントトップ　ネックレス　汚れあり
商品番号 B73325803624
商品名

クロムハーツ　ダガー　ペンダントトップ　ネックレス　汚れあり
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クルムハーツのダガーサイズは写真をご確認ください。洗浄など出来ませんので、このままの状態で納得される方のみお願いします。材質···シルバーカラー···ブラック
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