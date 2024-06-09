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stussy 片ピアス
商品番号 Q19344519907
商品名

stussy 片ピアス
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ゴールドカラー···ゴールドポスト、キャッチに18金が入ってます。k18本体はSV925刻印です。レアなデザインで確実にstussy正規品です。宜しくお願いします♪stussyステュシーピアスアクセサリー装飾品貴金属
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