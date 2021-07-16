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24k 旧紙幣
商品番号 U87723727601
商品名

24k 旧紙幣
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なんだかよくわかりませんが　中国の旧紙幣と24kの何かだと記載してるのだと思います　パッキングしてあるので中身を出して重さを計れないのでご了承ください！純金だと思いますが調べようがないので　画像でご確認下さいキーワード#24K#純金　#旧紙幣　#ゴールド#人民元#99.9
http://narcologia.ru/goods/traverse980926.html
http://narcologia.ru/goods/troupe651011.html
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