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なんだかよくわかりませんが 中国の旧紙幣と24kの何かだと記載してるのだと思います パッキングしてあるので中身を出して重さを計れないのでご了承ください！純金だと思いますが調べようがないので 画像でご確認下さいキーワード#24K#純金 #旧紙幣 #ゴールド#人民元#99.9