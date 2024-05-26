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theory セオリー　折り財布
商品番号 G41179379508
商品名

theory セオリー　折り財布
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用ですが自宅保管の為未使用に近いと致します。男女問わずご使用頂けます。素材　:山羊革色　:ガンメタリックサイズ　:縦　約11.5㎝、縦　約11㎝、　　　　厚み　約2㎝　（全て平置き、素人採寸です。）札入れ1ヶ所、カードポケット6ヶ所、ポケット4ヶ所、小銭入れ1ヶ所　があります。保管に伴うシワ等あります。箱付きです。自宅保管品にご理解を頂ける方のご購入を宜しくお願い致します。
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