theory セオリー　折り財布

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新品、未使用ですが自宅保管の為未使用に近いと致します。男女問わずご使用頂けます。素材 :山羊革色 :ガンメタリックサイズ :縦 約11.5㎝、縦 約11㎝、 厚み 約2㎝ （全て平置き、素人採寸です。）札入れ1ヶ所、カードポケット6ヶ所、ポケット4ヶ所、小銭入れ1ヶ所 があります。保管に伴うシワ等あります。箱付きです。自宅保管品にご理解を頂ける方のご購入を宜しくお願い致します。