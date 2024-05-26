Paul Smith】美品ポールスミス ナローラペル ブラック 無地 ビジネス ...

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ご覧頂きありがとうございます。割引サービス等はプロフィールよりご参考ください。その他の出品物もこちらからご覧いただけますので宜しければご覧下さい。→→#youclosetetcご覧のアイテム詳細こちらは【PaulSmith】美品PSポールスミスナローラペル2Bストレッチブラック無地ビジネススーツSです。・size→S・color→ブラック※ジャケット・肩幅→約42cm・身幅→約48cm・袖丈→約61cm・着丈→約69cm※ボトムス・ウェスト→約74cm・股上→約27cm・ワタリ幅→約26.5cm・股下→約67cmダブル3.5cm・裾幅→約17.5cm※その他質問あればコメントからお願いします！※フォロー割、セット割もご用意してますので自己紹介ページご確認下さい！※その他商品も出品してますので是非ご覧になってください！→→#youclosetetc☆簡単検索☆→→#出品中のSサイズ→→#出品中のトップス→→#出品中のボトムス→→#出品中のブラック☆私はノースフェイス パタゴニア カーハート チャンピオン コロンビア ステューシー ラルフローレン フレッドペリー ラコステ トミーヒルフィガー カンゴール チャップス エルエルビーン ユニクロナイキ アディダス プーマ リーボック ルコックポールスミスヴィヴィアン・ウエストウッドコムデギャルソンなどストリート、アウトドア、モードなど色々なブランドの服やヴィトングッチプラダエルメスボッテガヴェネタなどハイブランドも着用します。最近は90s古着男子 古着女子 ビッグシルエット スポーツMIXゆるだぼ ビッグロゴ ワンポイントロゴ ハードロックカフェ 韓国ふるじょふるだんの方などにオススメのアイテムもありますのでゆっくり覗いて言って頂けると嬉しいです。☆