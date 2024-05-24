パフィーハート チャーム スウィートハートジュエリー ヴィンテージ シルバー

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商品詳細
♡ご覧頂きありがとうございます♡□VtgPuffyHeartCharm40s□フラワーハート花モチーフ□サイズ:たて16mmよこ14mm厚み3mmくらい□素材:シルバーくすみや小傷等ございますが、磨けばピカピカになります。背面に少し凹みがあります。現状での販売になります。【おまけ】チェーン（約52cm)磨きクロス※ビンテージ品ですので、風合い等にご理解頂ける方ご購入宜しくお願い致します。メンズレディースユニセックスビンテージアンティーク40sUSAネックレスアクセ
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