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商品詳細
カラー···ブルー形···ベースボールNEWERA59FIFTYロサンゼルスドジャースのベースボールキャップです(^.^)新品、未使用、タグ付き、定価6380円写真の物が全てとなりますが、ご質問がある方はよろしくお願いします！自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください(≧∀≦)
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ニューエラ ワールドシリーズ ロサンゼルスドジャース サイズ58.7
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