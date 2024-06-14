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ニューエラ　ワールドシリーズ　ロサンゼルスドジャース　サイズ58.7
商品番号 W59398806324
商品名

ニューエラ　ワールドシリーズ　ロサンゼルスドジャース　サイズ58.7
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー形···ベースボールNEWERA59FIFTYロサンゼルスドジャースのベースボールキャップです(^.^)新品、未使用、タグ付き、定価6380円写真の物が全てとなりますが、ご質問がある方はよろしくお願いします！自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください(≧∀≦)
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