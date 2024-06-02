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アディダス　レザー　スニーカー
商品番号 V32977226577
商品名

アディダス　レザー　スニーカー
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,014 円
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商品詳細

メインカラー...ベージュスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー　　状態が良いです！ソールもかっこよく踵の減りもほとんどなくとてもいい状態です。
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