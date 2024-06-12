ルイヴィトン LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ロックミー2

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商品詳細
カラー···ブラックルイヴィトンLOUISVUITTONポルトフォイユロックミー2カーフレザーブラックM62329ホック付長財布カテゴリホック付長財布ブランドルイヴィトンLOUISVUITTONライン—商品名ポルトフォイユロックミー2型番M62329製造番号：CA1106素材カーフレザー仕様札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×12、フリーポケット×2カラーブラックサイズ横：約19cm高さ：約10.5cm奥行：約3cm内側ボタン上に押し跡、ロゴ剥げ写真を見てご購入くださいませ。返品不可です。
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