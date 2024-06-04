ノースフェイス supreme コラボコーチジャケット カーキ 美品 ...

SUPREME(シュプリーム)21SSTHENORTHFACESUMMITSERIESOUTERTAPESEAMCOACHESJACKETコーチジャケットアウタージャケットNP121001カーキサイズS着丈：67センチ身幅：60センチ肩幅：48.5センチ袖丈：60.5センチSupreme×THENORTHFACETHENORTHFACE×SupremeSummitSeriesOUTERTAPESEAMCOACHESJACKETサミットシリーズアウターテープシームコーチジャケットノースフェイスのブランドの中でも最上位ラインとされる「サミットシリーズ」のコーチジャケットになります。バートンオリーブグリーンニュートープのようなカーキで、どんなスタイルにも合わせやすいです。NP12100I大きなダメージ等なく綺麗な方だと思います。61.30096rbriコーチジャケットナイロンジャケットマウンテンパーカーマウンテンジャケットボックスロゴBOXロゴご注意お荷物にならない様にコンパクトに梱包させて頂きますので、畳みジワはご了承ください。可能な限り商品の状態は記載しますが、汚れ等が漏れている場合がございますので、気になる事は必ずコメント下さい。ほとんど新品ですが、素人保管になりますのでご了承ください。また、商品の状態はそれぞれの感性によるものなので、相違がある場合がございます。#ノースフェイスジャケット#サミット#アウター#マウンテンパーカー



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