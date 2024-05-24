ハローキティ★ラッキーカラーベア　根付ストラップ　6つセット

ハローキティのラッキーカラーベアの根付ストラップ、6つセットです。恋愛運吉兆運金運健康運魔除け 出会い運の6つセットになります。未使用ですが長期自宅保管ですので、経年劣化があります。古いものですので、袋やタグに多少の色あせ・スレ・折れなどがある場合があります。袋が折れているものがあります。ご理解頂ける方のみご購入下さい。お返事が遅くなるかもしれませんが必ずご連絡させて頂きます。★面倒でもご購入前にプロフィールご一読下さい。 ★バラ売り不可★お値下げ不可です



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