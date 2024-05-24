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ハローキティ★ラッキーカラーベア　根付ストラップ　6つセット
商品番号 B24967753399
商品名

ハローキティ★ラッキーカラーベア　根付ストラップ　6つセット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハローキティのラッキーカラーベアの根付ストラップ、6つセットです。恋愛運吉兆運金運健康運魔除け　出会い運の6つセットになります。未使用ですが長期自宅保管ですので、経年劣化があります。古いものですので、袋やタグに多少の色あせ・スレ・折れなどがある場合があります。袋が折れているものがあります。ご理解頂ける方のみご購入下さい。お返事が遅くなるかもしれませんが必ずご連絡させて頂きます。★面倒でもご購入前にプロフィールご一読下さい。　★バラ売り不可★お値下げ不可です
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