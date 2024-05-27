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水原千鶴　彼女、お借りします　B2タペストリー　ゲーマーズ限定
商品番号 R79566054856
商品名

水原千鶴　彼女、お借りします　B2タペストリー　ゲーマーズ限定
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。開封品で、昨年のカノカリ1期を見てからネットで探して購入しました。3ヶ月ほど飾っておりました。イラストが最高でゲーマーズBlu-ray全巻購入特典という事で、すでに高かったです。こちらは通常のWスエードとは違い、少し薄い生地のようです。サイズ　B2サイズ写真1と2のように映りは良いですが、肉眼では発色が薄く感じます。※プロフにも書いておりますが、高額レア商品の為、ご購入後の返品は受けかねます。プチプチに包んで、宅急便で発送の予定です。タバコ×ペット×になりますのでご安心ください。神経質な方のご購入はお控えください。コレクション品の為、価格交渉はお控えください。コレクション一覧　#カワ余たそ〜最後までご覧頂きありがとうございました。検索用カノカリ　水原千鶴　一ノ瀬千鶴　BD全巻タペストリーポスター壁紙
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