水原千鶴　彼女、お借りします　B2タペストリー　ゲーマーズ限定

ご覧頂きありがとうございます。開封品で、昨年のカノカリ1期を見てからネットで探して購入しました。3ヶ月ほど飾っておりました。イラストが最高でゲーマーズBlu-ray全巻購入特典という事で、すでに高かったです。こちらは通常のWスエードとは違い、少し薄い生地のようです。サイズ B2サイズ写真1と2のように映りは良いですが、肉眼では発色が薄く感じます。※プロフにも書いておりますが、高額レア商品の為、ご購入後の返品は受けかねます。プチプチに包んで、宅急便で発送の予定です。タバコ×ペット×になりますのでご安心ください。神経質な方のご購入はお控えください。コレクション品の為、価格交渉はお控えください。コレクション一覧 #カワ余たそ〜最後までご覧頂きありがとうございました。検索用カノカリ 水原千鶴 一ノ瀬千鶴 BD全巻タペストリーポスター壁紙



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