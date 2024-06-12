西山宏太朗 アクリルスタンド セット

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商品詳細
西山宏太朗フォトブックたろりてぃっくアニメイト限定盤A.Bの特典アクスタです。グッズ卒の為出品します。新品未開封⚠︎素人保管の為、神経質な方は御遠慮ください。※バラ売り不可※即購入可プチプチに包んで発送します。
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