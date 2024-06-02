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希少 NEWERA デトロイトタイガース キャップ 59FIFTY 56.8cm
商品番号 D49507824649
商品名

希少 NEWERA デトロイトタイガース キャップ 59FIFTY 56.8cm
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

半年程前に購入し一回被ってそこから使ってません。ほぼ未使用に近く、状態もいいと思いますが、神経質な方はご遠慮下さい。デトロイトタイガースMotorCityカラー・ネイビー　サイズは78/1（56.8cm）NEWERA　59FIFTY　DETROITTIGERSツバ裏　グレー#NEWERA#タイガースカラー...ブルー形...ベースボール
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