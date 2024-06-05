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【シナコバ】メンズ　ラウンディッシュ　キャップ
商品番号 B53887635494
商品名

【シナコバ】メンズ　ラウンディッシュ　キャップ
ブランド名 シナコバ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後未使用のまま保管していました。丸めてポケットに入れても形状が戻り、ツバが柔らかく軽いので着用時の負担が軽減されるシナコバの人気アイテム。その原点で、定番として長年活躍しているドギーキャップです。#ゴルフ#山登り#バーベキュー#ウォーキング#野外活動#アウトドア#海水浴#ビーチ#プール
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