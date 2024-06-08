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[ポリス] REINGA ステンレス ネックレス
商品番号 I38391312294
商品名

[ポリス] REINGA ステンレス ネックレス
ブランド名 ポリス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質ステンレス鋼トップ:2.0×2.0cmチェーン:50-70cm専用BOX、紙袋付きジェムタイプ:宝石なし2023年クリスマス頃に購入した物で、定価は13000円程でした。
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