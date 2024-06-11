CHROME HEARTS Forever スペーサー リング6mm14号

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商品詳細
数ある中からご覧いただきありがとうございます！こちら本体のみの出品になります！レシート、箱、その他付属品はありません。画像を参照して頂いて、ご理解頂ける方のみよろしくお願いいたします！m(__)m材質···シルバー925カラー···シルバーリング幅6mmサイズ…14号「17mm」重さ11ｇ内容…リング本体のみ#クロム#クロムハーツ#リング#指輪
http://narcologia.ru/goods/manufacture429341.html
http://narcologia.ru/goods/waveform968817.html
http://narcologia.ru/goods/organization606362.html
クロムハーツ スペーサーフォーエバーリング6mm
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