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コムデギャルソン、お財布
商品番号 Q39275050533
商品名

コムデギャルソン、お財布
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソンのお財布です。数回使用したもので、目立つ汚れ傷はないと思いますので、まだまだ使って頂けると思います。小銭入りの方は、少し黒くなってます。
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