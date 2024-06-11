USA 6パネル キャップ DIAMOND LAKE

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ご覧いただきありがとうございます！こちらは釣りでも有名なオレゴン州ダイヤモンドレイクDIAMONDLAKEの6panelキャップスーベニアキャップフィッシング キャップused中古になります。つばの縫い目の一部を無くして、フライの刺繍もありなかなか凝った作りになっています。【商品の説明】☑カラー：グリーン☑サイズフリーサイズ（60くらいは可）☑素材 ：コットン 100%☑状態中古、古着となりますので、しわや汚れなどは多少なりともございます。写真にてご判断お願い致します。神経質な方はご遠慮お願い致します。☑送料無料即購入〇☑全商品はこちら#depopper#古着#古着女子#古着男子#古着屋U.S.A.USAアメリカamericaamericanアメカジトラッカーキャップ70s80s90s企業物企業モノ dadcap企業キャップスーベニアキャップダッドキャップ ワンエルディーケーヴィンテージビンテージusedユーズドソーワットヴィンテージsowhatvintage RUSSETBURBANKalwaythapartmentbeams1LDKベースボールCAPNEWERAMLBNHLカレッジロゴottocapnissicapsvegahatbaseballCAPLLBEANLLビーングラフペーパーnickgearvintageベースボールキャップcarharttカーハートpopeyeエディーバウアーgapbrutusOLDGAPオールドギャップ2tonecapralphlaurenpolopatagoniaパタゴニアnorthfaceアークテリクスラルフローレン ワークキャップスタイリスト私物ennoy長谷川昭雄ah.h野村訓市菅田将暉あいみょん常田大希柴田ひかり在原みゆ紀☑送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ！それでは、よろしくお願いします。