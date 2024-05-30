adidas アディダス　スーパースター ADV /SUPERSTAR

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商品詳細
今年3月に購入しました。履きジワは多少ありますが、大きな汚れなどはないです。以下、公式の商品説明になります。スケートボード仕様のアイコンシューズ。アディダススーパースターほど影響力のあるシューズは他にない。そして今、そんなアイコンシューズをスケートボーディング仕様にアップデートした、スーパースターADVが誕生。オリジナルのクラシックなデザインを継承し、要所にステッチを施したスーパースターADVは、フィット感を高める一体型のシュータンと、優れたグリップ力、フリック、快適なボードコントロールを実現する柔軟性のあるカップソール構造を採用している。 メインカラー···ブラックモデル/シリーズ···SUPERSTAR
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