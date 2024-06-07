新品未使用　エルメス　ブルゾン　えりはムートン　サイズ48（M）

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エルメスのブルゾンです。首のところはムートンです。濃い紺色になります。紺色のところはカシミア混のウールブルゾンです。以前こちらでアクロバットブレスレットを落札していただきました。そのお店と同じく新宿タカシマヤのエルメスのお店で購入しました。試着はしましたが1回も着ないで大事にしまっていました。サイズは48で日本ではＭサイズの中では大きい方になります。（Ｌに近い）最後にサイズチャートをアップしておりますのでご参考になさってくださいませ。高額なお品物ですのでなんでもコメントで聞いてくださればと思っております。購入時80万くらいでした。半額以下のこれぐらいでご検討いただけないでしょうか。宜しくお願い致します。