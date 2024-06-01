ロンハーマン ベースボールキャップ メンズキャップ

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サイズ:フリーカラー:ネイビー定価:11,000円（正規店にて購入）状態:数回試着するもしっくりこずお蔵入り赤丸の部分にうっすらと白い擦れがありますが、全体としては状態良い方です保管:自宅クローゼットにて保管注意点:白い擦れ2箇所【赤マル箇所参照】備考:形が崩れないように大きめの箱で梱包予定後頭部部分をたたんで、半分折りにします⚠︎完璧を求める方はご遠慮ください#ロンハーマン#RonHerman#RHC#baseballcap#キャップ#メンズ#帽子#ニューエラ#NEWERA