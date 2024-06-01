テーラーメイド　2005年全英オープン　非売品キャップ

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商品詳細
2005年にセントアンドリュースで開催された全英オープンの期間中、会場で配布されていた非売品キャップの出品です。2005年はジャック・ニクラウスが出場した最後の全英オープンで、タイガー・ウッズが優勝しました。自宅保管していました。若干のスレがありますことをご理解いただき、ご購入をご検討ください。梱包はネコポスサイズにて発送することをご了承ください。#テーラーメイド#全英オープン#セントアンドリュース#ジャック・ニクラウス#ジャック・ニクラス#ジャックニクラウス#ジャックニクラス#タイガーウッズ#タイガー・ウッズ#TigerWooda#Tiger_Woods#JackNicklaus#jack_nicklaus#Taylormade#ゴルフキャップ
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