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値下げ松-⑪【巨大 ゴールドタイチンルチル】バングル 26㎜幅 19㌢ 116㌘
商品番号 V66984859550
商品名

値下げ松-⑪【巨大 ゴールドタイチンルチル】バングル 26㎜幅 19㌢ 116㌘
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 23,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

140000円⬇️47300円今回もかなりオススメのゴールドタイチンルチルバングルが入荷致しました。極太のタイチンルチルがバンバン入っていていますし、何より素晴らしいがその重量です。まさに超巨大な116㌘なのです。滅多に見る機会がない100㌘越える大きさですので更に稀少です。バングル幅26㎜幅手首サイズ19センチ116㌘280H
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