NEW ERA 59FIFTY ゴアテックス ニューヨーク ヤンキース ネイビー

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商品詳細
新品未使用、タグ付きブランド：NEWERA（ニューエラ）型番：13562258（N836FF051NY40）品名：59FIFTYGORE-TEXNY(59フィフティゴアテックスニューヨークヤンキース)色：ネイビーサイズ：73/8（約58.7cm）定価：7,920円(税込み)キャップ帽子メジャーリーグMLBNewYorkYankees
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