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NEW ERA 59FIFTY ゴアテックス ニューヨーク ヤンキース ネイビー
商品番号 T45181154084
商品名

NEW ERA 59FIFTY ゴアテックス ニューヨーク ヤンキース ネイビー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、タグ付きブランド：NEWERA（ニューエラ）型番：13562258（N836FF051NY40）品名：59FIFTYGORE-TEXNY(59フィフティゴアテックスニューヨークヤンキース)色：ネイビーサイズ：73/8（約58.7cm）定価：7,920円(税込み)キャップ帽子メジャーリーグMLBNewYorkYankees
http://narcologia.ru/goods/freshman725056.html
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