新品☆K18(18金)天然サファイア付き クロスデザイン ペンダントトップ 小

《K18天然サファイア付きクロスデザインペンダントトップ小》素材 サファイア約2㎜ 地金部分 すべて18金 縦 15㎜(バチカン込み)横 6.5㎜(最長)総重量 0.2㌘ 小さくて可愛いサファイア付きのクロスをデザインしたペンダントトップです。K18刻印付きです。※※画像に仕様しましたチェーンは付属致しませんトップのみです※※3枚目の画像が裏側で凹状です。色合いは撮影の光加減で多少の濃い薄いがございます。※※画像と商品説明を見て頂いてサイズ感を確認されましてからご購入下さいますよう宜しくお願い致します※材質...K18(18金)



新品☆K18(18金)天然サファイア付き クロスデザイン ペンダントトップ ...



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