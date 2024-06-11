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新品☆K18(18金)天然サファイア付き クロスデザイン ペンダントトップ 小
商品番号 N76959786062
商品名

新品☆K18(18金)天然サファイア付き クロスデザイン ペンダントトップ 小
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《K18天然サファイア付きクロスデザインペンダントトップ小》素材　サファイア約2㎜　　　地金部分　すべて18金　縦　15㎜(バチカン込み)横　6.5㎜(最長)総重量　0.2㌘ 小さくて可愛いサファイア付きのクロスをデザインしたペンダントトップです。K18刻印付きです。※※画像に仕様しましたチェーンは付属致しませんトップのみです※※3枚目の画像が裏側で凹状です。色合いは撮影の光加減で多少の濃い薄いがございます。※※画像と商品説明を見て頂いてサイズ感を確認されましてからご購入下さいますよう宜しくお願い致します※材質...K18(18金)
http://narcologia.ru/goods/symmetric968445.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome13143.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit123386.html

新品☆K18(18金)天然サファイア付き クロスデザイン ペンダントトップ 小
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