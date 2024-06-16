BLACK BEAUTY MA-1 BOMBER JACKET XL

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BLACKBEAUTYMA-1BOMBERJACKETRAMIDUSラミダスxFragmentDesignフラグメントデザイン(サイズ)XL(カラー)ブラック(素材)本体/袖リブポリエステル100% 襟リブ/裾リブポリエステル90%、ポリウレタン10%高級感のある染色技術が見せるカラーリングは、吸い込まれるような深く美しいブラックが表現されています。バッグコレクションの素材、仕様そのままにパターンからリブ箇所編み立てなど細部まで完全オリジナルで作成。前立て箇所にはブランドネームが入ったオリジナルのストラップテープを採用し、右袖にはハギを入れたネーム付き。本体にはBLACKBEAUTYシリーズで使用されているハリのあるマットな質感のポリエステル生地を採用し、フロントジップの前立てにRAMIDUSFRAGMENTのロゴが織り込まれたストラップテープをレイアウトした程よく中綿を充填したアーバンミリタリーな雰囲気のボンバージャケットになります。