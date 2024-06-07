【新品未使用】ボッテガヴェネタコインケースイントレチャートレディースメンズ

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ご覧いただきありがとうございます。ボッテガヴェネタのコインケースカード入れです。新品未使用です。擦れも汚れもありません。正規品です。見にくいですがシリアルナンバーあります。サイズ 10.5cm×7cm×2cm柄・デザイン...無地イントレチャート小銭入れ×3付属品 箱 布袋 冊子（緑色の箱もあります）参考価格41500円お探しの品でしたらかなりお得です。秋にスタートするにはピッタりなお品です。早い者勝ちです。お値下げ交渉いたします(^^)カラー...ブラウン#ボッテガヴェネタ小銭入れ#BOTTEGAVENETA財布#ボッテガヴェネタ未使用#ボッテガヴェネタブラウン#ボッテガヴェネタコインケース#ボッテガヴェネタメンズ#ボッテガヴェネタレディース