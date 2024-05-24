THE NORTH FACE purple label Tシャツ 完売品

⚠️値下げ不可品⚠️品番:NT3268NカラーK(Black)サイズ:XLFABRICCOOLMAX®Jersey(50%Cotton,50%Polyester)COUNTRYChina・コットン50%、ポリエステル50%のCOOLMAX®天竺を使用したポケットTシャツ・衣服内をドライで快適に保つなめらかな着心地が特徴・脇に縫い目のないチューブボディを使用し、肌触りの良い着用感・フロント左裾にパープルカラーのネームラベルを配置・バックにパープルカラーでTHENORTHFACEBerkeleyグラフィックをハーフラバープリント・一枚着やシャツなどのインナーとしても着用できるレギュラーサイズのフィット新品で購入しましたが、使用しない為出品致します。ブラックのXLサイズは希少かと思います。新品未開封になります。定価¥7,480



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