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THE NORTH FACE purple label Tシャツ 完売品
商品番号 P83800434808
商品名

THE NORTH FACE purple label Tシャツ 完売品
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️値下げ不可品⚠️品番:NT3268NカラーK(Black)サイズ:XLFABRICCOOLMAX®Jersey(50%Cotton,50%Polyester)COUNTRYChina・コットン50%、ポリエステル50%のCOOLMAX®天竺を使用したポケットTシャツ・衣服内をドライで快適に保つなめらかな着心地が特徴・脇に縫い目のないチューブボディを使用し、肌触りの良い着用感・フロント左裾にパープルカラーのネームラベルを配置・バックにパープルカラーでTHENORTHFACEBerkeleyグラフィックをハーフラバープリント・一枚着やシャツなどのインナーとしても着用できるレギュラーサイズのフィット新品で購入しましたが、使用しない為出品致します。ブラックのXLサイズは希少かと思います。新品未開封になります。定価¥7,480
http://narcologia.ru/goods/competitive526781.html
http://narcologia.ru/goods/revamp938122.html
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