Christian Dior ロゴ ブレスレット 保存箱付 保証書付 ベルト ...

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当ページをご覧いただきありがとうございます。■商品概要ディオールのベルトブレスレット、ヴィンテージブレスレット、ロゴブレスレット、ゴールドブレスレットでございます。ユニセックスにて着用可能、年代は00'sのヴィンテージ、アーカイブ、アンティークで、免税店にて購入いたしました。カーキ、グレーのベルトモチーフ、スクエア型のアジャスターが特徴で、正面にはブランドを象徴とするDiorロゴが刻まれたプレートがございます。高級感もあるアクセサリーで、普段使いからパーティや結婚式、成人式等のドレスアップまで、幅広いシーンで活躍できる商品でございます80's-90'sのアクセサリー好きの方もぜひお買い求めください。写真にある通り、CDロゴの部分には擦れ、全体的に小傷や着用感がございますが、着用には問題ございません。ヴィンテージ感がありカッコいいと思います。年代物のヴィンテージ品ということでご了承いただければ幸いです。付属品としては、写真にある保存箱と購入当時の保証書をお付けします■色ゴールド、カーキとグレーの中間色■系統ハイブランド、ヴィンテージ、モード、ストリート、韓国系のファッションがお好きな方にオススメです。■サイズ長さ約23cmアジャスターで約4cmの調整が可能ベルトモチーフ部分の幅約1cmDiorプレート横幅約1.5cmDiorプレート縦幅約1.2cm素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。■付属品写真に映っているのものが全てでございます。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。