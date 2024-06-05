エヌハリウッド　セットアップ36 メンズ　ブラック

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エヌハリウッドのセットアップです。中古で新品同様状態で購入しましたが、着用する機会がなく、試着のみとなっています。そのため状態は良いと思いますが、念のため素人保管のためご理解いただける方でお願いします。サイズはSサイズでフォーマルな場でもスーツとしても活用できると思います。N.HOOLYWOODMisterHoolywood季節感···秋、春カラー···ブラックスーツビジネスフォーマルテーラードジャケットスラックス パンツ