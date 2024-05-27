KAIKO TRAINING BLOUSON S black カイコー ブルゾン

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商品詳細
ゴールデンサイズ。着用数回です。サイズ2定価39600円2wayストレッチナイロンツイルを採用したトレーニングブルゾン。ミリタリーのトレーニングウェアをベースにKAIKO独自のパターンにて形成。縫い目利用のフロントポケット。フロントジッパーとポケットにはYKK製コイルファスナー。袖口にはYKK製プランサーボタンを採用。裾口、袖口はラバーテープでイージーフィット。デザインの利便性、超快適な素材の伸縮性を生かしてユーザーの生活のサポートを目指します。
http://narcologia.ru/goods/conception177957.html
http://narcologia.ru/goods/financier887660.html
http://narcologia.ru/goods/diamond370658.html
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KAIKO TRAINING BLOUSON S
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