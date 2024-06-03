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ルイ・ヴィトン　ダミエ・アズールポルトフォイユ・サラ
商品番号 C84354982591
商品名

ルイ・ヴィトン　ダミエ・アズールポルトフォイユ・サラ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト財布形···長財布素材···本革シリアルナンバー　TH0067型番　N61735#ルイ・ヴィトン#ダミエアズール約5年前にWonderREXにて中古で購入をした品となります。特に小銭入れの汚れが目立ちます。ご検討よろしくお願いいたします。
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