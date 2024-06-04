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ローリーロドキン★ネックレス★ペンダント
商品番号 I69457270305
商品名

ローリーロドキン★ネックレス★ペンダント
ブランド名 ローリーロドキン
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーサイズの中で1番小さいサイズです。女性でもサイズ違いでつけれる大きさです。金欠の為出品しましたのでお安く早く購入出来る金額にしてあります。
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