【John Lawrence Sullivan】 セットアップ

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JohnLawrenceSullivan21AW購入しましたが趣味が変わったので出品します。一度だけ着用しました。※参考までに、私の体のサイズを表記しておきます。身長175cm.体重60キロ私の体格でジャストでした。シルトも美しく出ます。サイズ 身幅:48/肩幅:43/着丈:71/そで丈:64素材毛100%、(裏地)キュプラ100%テーラードジャケットをベースに、ボンテージジャケットの象徴的なパーツをミックスさせた、モダンな引用表現。オリジナルへのリスペクトを残しつつ、現代のファッションにも馴染むアイテムへと昇華しています。生地には、フランスの高級生地ブランドである、「ドーメル社」のウールギャバジンを使用。▪︎セットアップでもご着用いただけます。秋冬の準備にていかがでしょうか。